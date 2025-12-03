Mit funkelndem Diamant-Ring am roten Teppich: Miley Cyrus hat sich verlobt

Sie waren das Gesprächsthema Nummer eins bei der Weltpremiere von „Avatar: Fire and Ash“: Sängerin Miley Cyrus posierte mit ihrem Freund, Musiker Maxx Morando, für die Kameras. Doch nicht nur das schwarze, funkelnde Kleid sorgte an diesem Abend für Aufsehen, sondern auch ein großer Diamantring an Mileys linker Hand.

Wie die Page Six später bestätigte, hat sich die 33-Jährige nach vier Jahren Beziehung mit Maxx Morando verlobt.

Eine offizielle Stellungnahme von Cyrus oder Morando gibt es bislang nicht. Morandos Vater Dan veröffentlichte in seinen sozialen Netzwerken einen Glückwunsch-Beitrag – inklusive Fotos von einer privaten Verlobungsfeier in einem Sushi-Restaurant. Er kommentierte die Bilder mit Herz-, Ring- und Champagner-Emojis.