Also doch: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger beenden die Spielshow

Am 6. Dezember hört nicht nur der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf, sondern auch seine langjährigen Moderations-Kollegen Günther Jauch und Barbara Schöneberger.

Köln – Geht einer, gehen alle: Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch hören bei der RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf. Zusammen mit dem an Krebs erkrankten Moderator Thomas Gottschalk werden sie am Samstag, 6. Dezember, RTL zufolge ein letztes Mal moderieren. Das Trio hat sieben Jahre lang durch die Show geführt. Wie es weitergeht, teilte der Sender bisher nicht mit. Die nächste Folge soll am 13. Dezember über die Bühne gehen.

Für Gottschalk soll es ein Abschied von der Samstagabendunterhaltung werden. Der 75-Jährige hatte schon länger angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Am Sonntag machte er zudem öffentlich, an Krebs erkrankt zu sein.

RTL dankt prominentem Trio

„RTL dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten“, hieß es in einer Mitteilung. „Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show. Gemeinsam haben die drei die Show über Jahre hinweg maßgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt.“