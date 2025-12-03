Frischer Wind: Stefan Zeiler neuer Bezirkssprecher der Grünen

Die Grünen im Bezirk Kufstein haben einen neuen Bezirkssprecher. Stefan Zeiler wurde bei einer Versammlung in Wörgl gewählt und übernimmt ab sofort die Führung. Er will frische Impulse setzen und die Partei vor Ort stärken. Daniel Gantschnigg fungiert als sein neuer Stellvertreter.

„Als Bezirkssprecher möchte ich die Arbeit zwischen dem Landesbüro und den Gemeinden koordinieren", erklärte Zeiler.“ Neue Mitglieder sollen eingebunden und die Vernetzung gefördert werden. Er strebt an, grüne Positionen im Bezirk Kufstein sichtbar zu machen. Eine Kultur des Miteinanders, geprägt von Offenheit und Respekt, ist sein erklärtes Ziel.

Landessprecher Gebi Mair dankte dem interimistischen Vorgänger Adrian Dabernig. Mair zeigte sich überzeugt von Zeilers Fähigkeiten. „Stefan Zeiler vertritt die Grünen-Themen mit Energie und Weitblick“, sagte Mair. „Wir setzen mit ihm wichtige Impulse für den Bezirk Kufstein.“ Mair begrüßt zudem die Zusammenarbeit mit Daniel Gantschnigg als neuen Stellvertreter.

Für eine lebenswerte Zukunft