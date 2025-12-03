Vorläufiges Ergebnis der Obduktion: 31-jährige Influencerin aus Graz wurde erwürgt

Laut Bericht wurden auch Gewalteinwirkungen gegen Nase und Wange festgestellt. Der Ex-Freund der Frau gestand bereits, sie getötet zu haben.

Graz, Maribor – Im Fall der am Samstag der Vorwoche tot aufgefundenen Grazer Influencerin liegt nun ein vorläufiges mündliches Obduktionsergebnis vor. Demnach sei die Frau durch massive Gewaltanwendung gegen den Hals gestorben. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte gegenüber der APA eine entsprechende Online-Meldung der Kleinen Zeitung vom Mittwoch. Zudem soll die 31-Jährige auch Kopfverletzungen aufgewiesen haben.

Der Ex-Freund der Frau hat die Tötung bereits gestanden, die U-Haft wurde verhängt. Die sterblichen Überreste der 31-Jährigen wurden bei der Gerichtsmedizin in Graz untersucht, um die genaue Todesursache zu ermitteln, berichtete Arnulf Rumpold, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Neben der todeskausalen Gewalteinwirkung gegen den Hals sei auch eine Gewaltanwendung gegen den Kopf – insbesondere gegen die Nase und Wange – festgestellt worden. „Das abschließende Obduktionsergebnis steht allerdings noch aus, weitere Untersuchungen finden noch statt“, so Rumpold.