Die Stadt spielerisch entdecken mit Monopoly Innsbruck

Innsbruck auf dem Spielbrett: Mit dem brandneuen Monopoly Innsbruck können Einheimische und Besucher die Landeshauptstadt ab sofort auf eine völlig neue, spielerische Weise erleben.

Die beliebte Familienspielikone wurde speziell für Innsbruck angepasst und zeigt einen bunten Querschnitt der Tiroler Landeshauptstadt – von der historischen Altstadt über die Nordkette bis zu besonderen Plätzen, die das Spiel einzigartig machen. In der Monopoly Innsbruck-Edition wird die teuerste und beliebteste Straße, die Schlossallee, durch das Goldene Dachl repräsentiert. Auch die bekannten Häuser und Hotels gibt es hier in Innsbruck nicht: Wer clever investiert, baut Hütten und Gasthöfe auf seinen Straßen. Diese besonderen Anpassungen machen Monopoly Innsbruck zu einem Erlebnis, das sowohl strategischen Spielspaß als auch Stadtgeschichte auf unterhaltsame Weise vereint.

Auch Mr. Monopoly war im Kaufhaus Tyrol mit von der Partie . © av-media

Spielerischer Stadtrundgang

Monopoly Innsbruck vereint alle Generationen und sorgt für unvergessliche Spielstunden. Das Spiel bietet Spannung, Taktik, Handel und jede Menge Spaß und ist gleichzeitig ein Querschnitt durch die Stadt, der Innsbruck-Fans und Einheimische begeistert. Ob zu Weihnachten, als Geschenkidee für Familie und Freunde oder für gesellige Abende – Monopoly Innsbruck darf in keinem Haushalt fehlen.

Die Partner-Unternehmen von Monopoly Innsbruck . © av-media