Jetzt offiziell: ÖFB-Team spielt bei der WM in rotem Trikot mit schwarzen Ärmeln

Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in einem roten Trikot zu sehen sein, das schwarze Ärmel umfasst. Diese Kombination hatte es bei einem Heimtrikot, das von Ausrüster Puma und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) am Mittwoch präsentiert wurde, zuvor noch nie gegeben. Seit 2004 war das Heimshirt von ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. stets neben Rot auch ein bisschen in Weiß gehalten.

„Das neue Trikot ist ein Symbol für die Einheit zwischen den Teams und den Fans und repräsentiert die Werte, nach denen wir in der Gesamtheit stets streben sollten“, betonte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Das Trikot ist eine Hommage an die Heimat. Inspiriert von den mitreißenden Stadiongesängen und dem leidenschaftlichen und dynamischen Spielstil Österreichs, vereint es die leuchtend rote Grundfarbe mit schwarzen und weißen Akzenten - eine kraftvolle Darstellung der österreichischen Flagge und des Teamgeists.