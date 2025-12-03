Lehrling für einen Tag in der weihnachtlichen Hightech-Werkstatt bei Plansee

Traditionell öffnet das Ausbildungszentrum der Plansee Group kurz vor dem ersten Advent seine Türen. Daran wurde auch heuer nicht gerüttelt. Lehrlinge und Ausbilder zeigten, wie modern und vielseitig die technischen Ausbildungsberufe am Standort Reutte/Breitenwang sind.

Reutte, Breitenwang – Selbstbewusst und mit sichtbarer Freude führten die Lehrlinge der Plansee Group die Besucherinnen und Besucher am 29. November durch ihr Ausbildungszentrum und ließen sie für einen Tag erleben, was sie selbst dort täglich lernen. Dazu gehören nicht nur klassische Fertigungsprozesse wie Drehen, Fräsen oder Schleifen, sondern auch Sondertechnologien wie Lasergravieren, 3D-Druck oder der Einsatz eines kollaborativen Roboters. Neben der Metalltechnik präsentierten sich auch die Ausbildungsbereiche Werkstoff-, Labor- und Elektrotechnik mit Experimenten und kreativen Bastelaktionen.

Hightech-Werkstatt

Rund 350 Gäste ließen sich von Lehrlingen, Ausbildern und Mitarbeitenden in technische Berufsfelder, Technologien und Produkte rund um Wolfram und Molybdän einführen. Durch die Hallen flanierten vor allem Familien potenzieller künftiger Lehrlinge. Aber auch Mitarbeitende oder Angehörige wollten sich einmal vor Ort anschauen, wo der Sohn oder die Tochter tagtäglich arbeitet und lernt.

Die Lehrlinge beantworteten nicht nur souverän die Fragen der neugierigen BesucherInnen, sie unterstützten sie auch an den zahlreichen Mitmachstationen, halfen bei der Orientierung, an der Garderobe sowie bei der Getränke- und Essensausgabe. Als Mitbringsel gab es für jeden von den Lehrlingen selbst gefertigten Christbaumschmuck.

Aktuell werden 120 Lehrlinge in Berufen wie Metalltechnik, Elektrotechnik, Werkstofftechnik und Labortechnik für Plansee und Ceratizit ausgebildet.

Rund 350 Gäste besichtigten das Ausbildungszentrum. © Rolf Marke

Neben dem Arbeiten und Lernen in der Lehrwerkstatt und der betriebseigenen Berufsschule legt die Plansee Group auch großen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung, die durch Exkursionen und Seminare gefördert wird. Dass sich diese Kombination auszahlt, zeigen herausragende Leistungen bei Lehrabschlussprüfungen und Wettbewerben: So holte Sophie Hikel, Chemielabortechnikerin im 4. Lehrjahr, kürzlich Bronze beim nationalen Berufswettbewerb Austrian Skills.

Bereits am Donnerstag und Freitag zuvor lud das Ausbildungszentrum über 500 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrkräfte aus dem Außerfern und dem angrenzenden Allgäu nach Reutte ein. Auch sie konnten sich von den Lehrlingen zeigen lassen, wie ihr Arbeits- und Schulalltag aussieht und was die verschiedenen Lehrberufe ausmacht.