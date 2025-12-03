Mit Behandlung nicht zufrieden: Frau attackierte Arzt in Wiener Krankenhaus mit Säure

Die große Menge Buttersäure hatte die Patientin zuvor online besorgt. Wie viele Menschen wie stark verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der Geruchsbelästigung mussten einige Abteilungen des Krankenhauses geschlossen werden.

Wien – Weil sie „mit der Behandlung nicht zufrieden war“, hat eine 32-Jährige Mittwochmittag einen Arzt sowie vier Angestellte im Hanusch-Krankenhaus in Wien-Penzing mit Buttersäure attackiert, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die Österreicherin wurde festgenommen. Ob und wie sehr die Opfer verletzt wurden, stand zunächst nicht fest. Einige Abteilungen wurden aufgrund der Geruchsbelästigung geschlossen.

Die Wienerin hatte sich nach eigenen Angaben die Buttersäure online besorgt. Offenbar war die Menge nicht unerheblich. Es soll sich um einen Behälter gehandelt haben, mit dem die Frau die fünf Personen anschüttete.

Spezialisiertes Reinigungsteam im Einsatz

Auch eine Sprecherin der Österreichischen Gesundheitskasse bestätigte den Vorfall. Aufgrund der erheblichen Geruchsbelästigung mussten die Ambulanzen für Lungenheilkunde, Rheumatologie und Dermatologie bis Donnerstag geschlossen werden. Ein spezialisiertes Reinigungsteam wurde bereits mit den entsprechenden Arbeiten betraut.