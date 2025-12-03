Taylor Swift vom Thron gestoßen: Dieser Artist ist 2025 der meistgehörte auf Spotify

Wie immer zum Jahresende präsentiert der Streaming-Anbieter die meistgestreamten KünstlerInnen des Jahres. Platz eins ging heuer nach Puerto Rico.

Berlin – Die Musik von Bad Bunny ist dieses Jahr bei Spotify weltweit am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick bekannt. Auf dem zweiten Rang landete Taylor Swift, gefolgt von The Weeknd.

Bad Bunny stammt aus Puerto Rico und soll im Februar auch in der Halbzeit des Superbowl auftreten. Sein letztes Album „Debí Tirar Más Fotos“ erschien Anfang 2025. Der 31-Jährige war zuvor schon mehrmals meistgestreamter Künstler innerhalb eines Jahres bei Spotify. Das unterstreiche den starken Einfluss von Latin Music, teilt der Anbieter mit.

Top Ten der bei Spotify weltweit meistgestreamten Musiker dieses Jahr Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida