Highlights in der Festungsstadt rund um die Weihnachtszeit

Im Advent zeigt sich Kufstein von seiner festlichsten Seite. Die Innenstadt erstrahlt im warmen Lichterglanz und viele Events laden dazu ein, die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen.

Ein besonderer Treffpunkt zu dieser Jahreszeit ist der Weihnachtsmarkt im Stadtpark, der neben regionaler Kulinarik, Nostalgieeisenbahn, Kinderkarussell und Musikprogramm auch mit wöchentlich wechselnden Themenhütten auf Besucher:innen wartet. In der kommenden Woche (5.12. – 8.12.) findet man in der Geschenkeschmiede handgemachte Schätze wie Mützen, Socken, Wärmekissen sowie feine Filz- und Strickwaren. Die Engerl’s Hütte verzaubert mit detailreichen Holzdekorationen, und in der Wichtelstube warten sorgfältig ausgewählte Produkte aus der Region, während die Hütte Lieblingsstücke mit aromatischen Essigen, Ölen und Likören überrascht. Bis zum 21. Dezember findet der Weihnachtsmarkt im Stadtpark jeweils von Mittwoch bis Sonntag statt und lockt neben einem ereignisreichen Programm mit einer weihnachtlichen Auswahl an Geschenkideen.

Beim Weihnachtsmarkt im Stadtpark gibt es alles von regionalen Schmankerln bis Geschenkideen . © ALEX_GRETTER

Dieses Wochenende ziehen die Nikoläuse in Kufstein ein

Ab dem 5. Dezember ziehen die Nikoläuse in der Festungsstadt ein. Egal ob in der Innenstadt, oder auf der Festung – überall begegnet man den freundlichen Boten des Advents. Am 6. Dezember macht sich der Nikolaus mit seiner prachtvollen Kutsche und seinen Engeln vom Unteren Stadtplatz aus auf den Weg durch die festlich geschmückte Innenstadt. Gegen 17 Uhr trifft er im Stadtpark ein, wo ihn große und kleine Besucher:innen bereits freudig erwarten. Zudem besucht die Chlausgesellschaft Frauenfeld jeden Dezember im Rahmen der Städtepartnerschaft zu Kufstein den Weihnachtszauber auf der Festung. Dort spielen sie vom 5. bis 7. Dezember auf ihrer Drehorgel und verteilen Schokolade an alle Kinder.

Sorgt für leuchtende Kinderaugen: Am 6. Dezember kommt der Nikolaus mit seiner Kutsche . © Standortmarketing Kufstein

Verlängerte Feiertagsstimmung dank 1.000 Lichter

Vom 3. bis 5. Jänner verwandelt sich die Festungsstadt täglich von 16:30 bis 20:30 Uhr in ein funkelndes Lichtermeer. Bei 1.000 Lichter erwartet die Besucher:innen ein Zusammenspiel aus einzigartigen Projektionen an den Hausfassaden, Shows und Musik. Am Unteren Stadtplatz begeistert täglich um 17 und 20 Uhr eine atemberaubende Feuershow – von Flammen bändigen über Feuerspucken bis hin zu akrobatischer Fackelkunst. Um 18 Uhr lädt außerdem die Nachtwächterführung zu einer ganz besonderen Runde durch die Altstadt ein.

Ein tolles, abwechslungsreiches Musikprogramm erwartet Besucher:innen im neuen Jahr bei 1.000 Lichter. © Dominik Zwerger

Musikprogramm im Stadtpark

LEYYA – Samstag, 3.1. ab 19 Uhr

Das preisgekrönte Indie-Pop-Duo Leyya meldet sich mit neuem Sound und dem Song Half Asleep zurück. Bei 1.000 Lichter füllen Sophie Lindinger und Marco Kleebauer den Stadtpark mit Gefühl, Energie und einzigartiger Atmosphäre.

UDO TRIBUTE BAND – Sonntag, 4.1. ab 18:30 Uhr

Die UDO TRIBUTE BAND bringt die großen Hits von Udo Jürgens mit Leidenschaft und Authentizität auf die Bühne. Bei 1.000 Lichter erklingen Klassiker wie „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ unter dem funkelnden Lichterhimmel.

SLIXS – Montag, 5.1. ab 19 Uhr

Die vielfach ausgezeichneten SLIXS begeistern mit A-Cappella-Kunst zwischen Pop, Jazz und Klassik. In Kufstein verwandeln sie den Stadtpark in ein stimmgewaltiges Klangmeer voller Emotion.