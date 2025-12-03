Spotify-Jahresrückblick: Das waren die meistgehörten Podcasts in Österreich

Spotify veröffentlichte am Mittwoch in seinem Jahresrückblick 2025 die meistgehörten Künstler:innen, Songs, Alben, Hörbücher und auch Podcasts. Demnach war der beliebteste Podcast der Österreicher:innen „Thema des Tages“. Das Newsformat der Tageszeitung Der Standard liefert eine tägliche Einordnung aktueller Themen – und das gefällt den Hörer:innen hierzulande offenbar.

Auf Platz zwei landete der Podcast „Wissen Weekly“. Dort klärt Host Lisa-Sophie Scheurell Fragen, auf die niemand eine eindeutige Antwort hat – und das mit Hilfe der Wissenschaft „und leidenschaftlich auf Faktenbasis“.

Den dritten Stockerlplatz bekommt der Podcast „Gemischtes Hack“. Autor und Moderator Tommi Schmitt und Comedian Felix Lobrecht reden und diskutieren dort über Gott und die Welt.

Top-Podcasts in Österreich auf Spotify Thema des Tages Wissen Weekly Gemischtes Hack Inside Austria MORD AUF EX Dick & Doof Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood Mordlust Ö1-Journale Hobbylos