Gemeindearbeiter in Kematen kam mit Hand in Heckenschere

Kematen – Ein 64-jähriger Gemeindearbeiter wurde am Dienstag in Kematen verletzt. Der Mann war am Nachmittag mit einem Kollegen mit der Umgestaltung eines Kreisverkehrs beschäftigt.

Dabei geriet der 64-Jährige mit der linken Hand in die Heckenschere seines Kollegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Gegen den zweiten Gemeindearbeiter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, berichtet die Polizei. (TT.com)