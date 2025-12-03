Was Christbäume in Tirol heuer kosten – und was man beim Kauf beachten sollte

In Tirol gewachsen? Lebend im Topf oder doch aus Plastik? Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Christbaum lesen Sie hier.

Innsbruck – Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die vermutlich wichtigste Entscheidung der Adventzeit: Welcher Christbaum kommt ins Haus? Die Möglichkeiten sind vielseitig.

Was verschiedene Größen heuer im Schnitt kosten, welche Alternativen es zur typischen Nordmanntanne gibt und wie die Bäume möglichst lange schön bleiben, lesen Sie hier.