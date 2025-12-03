Knappe Niederlage

Kämpferische Haie nahmen einen Punkt aus Linz mit

Troy Lajeunesse schnürte einen Doppelpack für den HCI
© gepa
Tobias Waidhofer

Von Tobias Waidhofer

Der HC Innsbruck verlor am Mittwochabend erst in der Verlängerung mit 4:5 (1:1, 1:2, 2:1/0:1) bei den Blackwings aus Linz.