USA: LinkedIn-Profile von Visa-Bewerbern werden überprüft
Die Trump-Regierung ordnet eine verstärkte Überprüfung von Bewerbern für H-1B-Visa für hoch qualifizierte Arbeitskräfte an. Wer an Zensur der freien Meinungsäußerung beteiligt war, soll abgelehnt werden, wie aus einem Schreiben des US-Außenministeriums hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. US-Konsularbeamte sollen Lebensläufe und LinkedIn-Profile der Bewerber überprüfen.
Im sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte soll geprüft werden, ob die H-1B-Bewerber in Bereichen wie Fehlinformation, Desinformation, Inhaltsmoderation, Faktenprüfung oder Online-Sicherheit tätig waren. Trump hatte bereits im September eine Erhöhung der Gebühr für H-1B-Visa-Anträge von 215 auf 100.000 Dollar angekündigt. Die verschärfte Prüfung betrifft vor allem den Technologiesektor, aus dem viele Unternehmen Trump im Wahlkampf unterstützt hatten.
Das Programm ist besonders für Technologiekonzerne von Bedeutung, die Fachkräfte vor allem aus Indien und China rekrutieren. Die Trump-Regierung macht die Meinungsfreiheit zu einem Schwerpunkt ihrer Außenpolitik und wirft europäischen Behörden vor, unter dem Deckmantel der Desinformationsbekämpfung konservative Stimmen und Kritik an der Einwanderung zu unterdrücken.