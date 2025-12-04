Insider: Maduro signalisierte Trump Bereitschaft zum Rückzug

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat Insidern zufolge ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vor etwa zehn Tagen bestätigt. Vier mit dem Gespräch vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Maduro habe Trump seine Bereitschaft signalisiert, Venezuela zu verlassen, falls er und seine Familie vollständige Amnestie erhielten, einschließlich der Aufhebung der US-Sanktionen und der Einstellung eines Verfahrens vor dem Internationalen Strafgerichtshof.

Das Gespräch sei respektvoll und herzlich verlaufen, sagte Maduro am Mittwoch (Ortszeit) in einer Fernsehansprache. Er sehe darin eine mögliche Öffnung für die Diplomatie zwischen beiden Ländern. Dem Telefonat waren monatelange US-Druckmaßnahmen gegen Venezuela vorausgegangen, darunter Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote, Drohungen mit militärischen Aktionen und die Einstufung des Kartells Cartel de los Soles als ausländische Terrororganisation.