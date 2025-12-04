OSZE zu Überwachung von Waffenstillstand in Ukraine bereit

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will sich auf eine Monitoring-Mission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine vorbereiten. Eine entsprechende Bereitschaft kündigte der Schweizer Außenminister und künftige OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis am Donnerstag vor Beginn des jährlichen OSZE-Ministerrats in der Wiener Hofburg an. Rund 40 Außenminister sind dabei, allerdings nicht die Chefdiplomaten Russlands und der USA.

Es gebe die "große Hoffnung, dass diese Organisation sich weiter als Dialogplattform anbietet", sagte Cassis in Hinblick auf die Zukunft der OSZE. Ab Jänner übernimmt die Schweiz den OSZE-Vorsitz von Finnland für ein Jahr. Der zypriotische Außenminister Constantinos Kombos, sagte sein Land habe sich für den OSZE-Vorsitz im Jahr 2027 beworben. Ein Mitgliedsland habe dies jedoch blockiert, es gebe "viel Frustration". Dem Vernehmen nach hat die Türkei dies blockiert.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zeigte sich an Donnerstag überzeugt davon, dass die OSZE einen Frieden in der Ukraine nachhaltig sichern könne, "wenn der politische Wille da ist". Jede Organisation sei so stark wie der politische Wille dahinter. "Wir wollen dass dieser blutige Krieg endet", sagte die am Rat teilnehmende Außenministern, jedoch dürfe dies nicht nur eine Pause vor einem nächsten russischen Angriff sein. Meinl-Reisinger erinnerte an das heurige 50-Jahr-Jubiläum der Schlussakte von Helsinki, der Grundlage der Organisation. Es sei nun an der zeit, diese Versprechen einzuhalten, so die Außenministerin.

Weder der russische Außenminister Sergej Lawrow noch der amerikanische Chefdiplomat Marco Rubio sind nach Wien gekommen. Damit spielt die OSZE in den laufenden diplomatischen Bemühungen um Wege zur Beendigung des Kriegs keine tragende Rolle. Russland wird durch Vizeaußenminister Aleksandr Gruschko vertreten, die US-Delegation wird von einem Beamten des State Departments, Brendan Hanrahan, geleitet.

Unter den Teilnehmern ist auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die vor dem Ministerrat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Meinl-Reisinger trifft. Meinl-Reisinger trifft am Rande u. a. auch den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha und ihre finnische Kollegin Elina Valtonen.

Das aktuelle OSZE-Vorsitzland Finnland lässt das Jahrestreffen nicht in Helsinki abhalten, sondern am Sitz der Organisation in Wien. Offiziell will das nordische Land damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Finnland vermeidet damit auch einen potenziellen Konflikt mit Russland. Österreich hätte Lawrow auf Grundlage des OSZE-Amtssitzabkommens jedenfalls ein Visum erteilt.