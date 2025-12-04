Registrierung bei ID Austria in weiteren Gemeinden möglich

Die Registrierung für die ID Austria ist künftig an weiteren Orten möglich. 509 zusätzliche Gemeinden sind nun zur Ausstellung berechtigt, teilte das Bundeskanzleramt mit. Insgesamt 1.350 bzw. rund zwei Drittel aller Kommunen seien somit Anlaufstellen für die Digitale Identität. Die ID Austria kann als Online-Ausweis und für digitale Amtswege verwendet werden. Gut vier Millionen Menschen würden das Angebot bisher nutzen, letztlich soll die gesamte Bevölkerung erreicht werden.

Bis 2030 will man auf neun Millionen Nutzerinnen und Nutzer kommen. Eine österreichweite Servicetour soll noch bis Jahresende an diesem Ziel mitwirken. "Die Menschen wollen digitale Services einfach, sicher und überall nutzen können. Das zeigt die enorme Nachfrage, die wir bei der ID Austria-Servicetour erleben", sagte der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) in einer Aussendung. Die Akzeptanz sei hoch, daher würde die Infrastruktur zur Registrierung gemeinsam mit Ländern und Gemeinden ausgebaut.

Bei der Servicetour wird die kostenfreie Registrierung für die ID Austria angeboten. Zudem gibt es persönliche Beratung und Informationen zur begleitenden App. Die Einrichtung am Smartphone wird vor Ort unterstützt. Eine Registrierung ist nur für Einwohnerinnen und Einwohner der jeweiligen Gemeinde möglich. Mitbringen sollte man einen österreichischen Personalausweis oder Reisepass. Auch Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft können sich für die ID Austria registrieren, allerdings nur in ausgewählten Gemeinden. Hier kommen 97 neue Anlaufstellen dazu.

"Die Gemeinden bilden die Brücke zwischen digitaler Verwaltung und realem Leben", betonte Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP). In den Gemeindeämtern würde den Menschen bei der Digitalisierung geholfen. Das schaffe Vertrauen und gebe Sicherheit. "Das digitale Bürgerservice ist unser Asset für die Zukunft", sagte Pressl.