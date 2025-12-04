Empörung ist groß
Ansatzlos den Sessel vor die Türe gestellt: Uni nach Abfuhr für Rektorin wie gelähmt
Der Helm symbolisiert die derzeitige Situation an der Universität Innsbruck. Mit der überraschenden Abfuhr für eine zweite Amtszeit von Rektorin Veronika Sexl wurde sie über Nacht zur Baustelle.
An der Universität Innsbruck gärt es. Dass der Unirat mit 5:2 die Wiederbestellung von Rektorin Veronika Sexl abgelehnt hat, sorgt für heftige Debatten. Und noch mehr verwundert, dass die Mitglieder des Aufsichtsgremiums dies nicht einmal öffentlich begründen.