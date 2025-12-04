Rasch ausgeforscht
Täter nach E-Scooter-Diebstahl gefasst: Polizei stellt weitere Fahrzeuge sicher
Ein gemeldeter E-Scooter-Diebstahl führte in Innsbruck schnell zur Klärung – und zu weiteren Funden.
Am Mittwoch kurz nach 23 Uhr wurde der Polizei in Innsbruck der Diebstahl eines E-Scooters vor einem Waschsalon gemeldet. Dank der Täterbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung konnte der amtsbekannte Täter noch in den Nachtstunden ausgeforscht werden.
In seiner Innsbrucker Wohnung stellten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Innsbruck-Flughafen den gestohlenen E-Scooter sowie drei weitere E-Scooter sicher. Einer davon kann mit hoher Wahrscheinlichkeit einer weiteren angezeigten Straftat zugeordnet werden. (TT.com)