Täter nach E-Scooter-Diebstahl gefasst: Polizei stellt weitere Fahrzeuge sicher

Ein gemeldeter E-Scooter-Diebstahl führte in Innsbruck schnell zur Klärung – und zu weiteren Funden.

Am Mittwoch kurz nach 23 Uhr wurde der Polizei in Innsbruck der Diebstahl eines E-Scooters vor einem Waschsalon gemeldet. Dank der Täterbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung konnte der amtsbekannte Täter noch in den Nachtstunden ausgeforscht werden.