Kaminbrand in Bad Häring löste Großeinsatz aus: Vollbrand konnte verhindert werden

Ein Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus in Bad Häring hat am Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Dank des raschen Eingreifens konnte ein Vollbrand verhindert werden.

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch gegen 19 Uhr zu einem Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus in Bad Häring alarmiert.

Laut aktuellem Ermittlungsstand brach der Brand in der Wohnung eines Paares (28 und 27 Jahre alt) im ersten Obergeschoß aus. Der Mann hatte zuvor den Ofen beheizt, woraufhin es zu einer Überhitzung und starker Rauchentwicklung kam. Ein Löschversuch mit einem Feuerlöscher blieb erfolglos.

Ein 66-jähriger Bewohner des Erdgeschoßes alarmierte schließlich die Feuerwehr. Die vier BewohnerInnen des Hauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, verletzt wurde niemand.

Das Feuer, das sich bereits unter dem Dachstuhl ausgebreitet hatte, konnte von den Einsatzkräften erfolgreich bekämpft werden. Um 20.25 Uhr wurde „Brand-Aus“ gegeben. Dennoch dürfte der entstandene Sachschaden erheblich sein.

Das Gebäude wurde im Anschluss durch die Feuerwehr entlüftet; das betroffene Paar konnte die Nacht nicht in seiner Wohnung verbringen.