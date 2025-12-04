Rechnungen in Tiroler und Salzburger Hotels nicht bezahlt: 25-jähriger Deutscher festgenommen

Der 25-jährige deutsche Staatsbürger soll mit seiner Freundin Leistungen von Hotels in Tirol und Salzburg in Anspruch genommen haben, ohne zu zahlen. Der Mann wurde in Kitzbühel festgenommen und sitzt seit Mittwoch in der Justizanstalt Innsbruck.

Ein 25-jähriger Hotelgast aus Bochum soll mit seiner 23-jährigen Freundin mehrere Hotels in Tirol und Salzburg betrogen haben, indem sie Zimmer bezogen, ohne die Rechnungen zu bezahlen. Sie sollen den Hoteliers dabei ihre Zahlungsunfähigkeit vorgetäuscht und offene Rechnungen nicht beglichen haben. Der junge Mann wurde wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug von der Polizei in Kitzbühel am Dienstag festgenommen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der Gesamtschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.