Für Öffi-NutzerInnen gratis
Park & Ride Wörgl: Diese Regeln gelten ab 1. Jänner am Parkplatz
Derzeit hängt an der Schrankenanlage ein Schild mit Aufschrift „Außer Betrieb“. Sie funktionierte zuletzt die meiste Zeit nicht. Weil sie „am Ende ihrer Lebensdauer“ angekommen ist, wird sie nun ganz abgebaut.
© Theresa Aigner
Bis Jahresende wird die Schrankenanlage auf der P&R-Anlage in Wörgl komplett abgebaut. Alle, die mit den Öffis unterwegs sind, können den Parkplatz dann kostenlos nutzen. Für alle anderen ist der Parkplatz dann nicht mehr verfügbar. Was aus dem City-Link-Projekt wurde, bleibt weiter offen.