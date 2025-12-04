Rätsel von Wildtier-Innereien in Münster gelöst: Jäger meldete sich bei Polizei
Am 16. Dezember wurden von einer Spaziergängerin im Bereich der Brücke, die über den Haberbach in Münster führt, Innereien eines Tiers gefunden. In der Jagdsprache auch „Aufbruch“ genannt. Die Frau meldete den Fund bei den Behörden, die daraufhin wegen Verdachts auf Eingriff in fremdes Jagdrecht ermittelte. Zudem wurde ein Zeugenaufruf gestartet, um verdächtige Personen oder Transportfahrzeuge mit offener Ladefläche ausfindig zu machen.
Aufgrund des Aufrufs meldete sich schlussendlich der verantwortliche Jäger bei der Polizei, der zugab, am 15. Dezember in Brandenberg/Aschau Rotwild erlegt und den Aufbruch im Haberbach entsorgt zu haben. Der 40-jährige Deutsche ist laut Angaben der Polizei in Tirol wohnhaft und im Besitz einer gültigen Jagdkarte.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhielt über den Vorfall einen Bericht, eine Anzeige an die BH Kufstein wird erstattet. (TT.com)