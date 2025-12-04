Rätsel von Wildtier-Innereien in Münster gelöst: Jäger meldete sich bei Polizei

Am 16. Dezember wurden von einer Spaziergängerin im Bereich der Brücke, die über den Haberbach in Münster führt, Innereien eines Tiers gefunden. In der Jagdsprache auch „Aufbruch“ genannt. Die Frau meldete den Fund bei den Behörden, die daraufhin wegen Verdachts auf Eingriff in fremdes Jagdrecht ermittelte. Zudem wurde ein Zeugenaufruf gestartet, um verdächtige Personen oder Transportfahrzeuge mit offener Ladefläche ausfindig zu machen.