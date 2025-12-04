Hohe Gewinne versprochen

Mehrere Zehntausend Euro verloren: Innsbruckerin auf Internetbetrüger hereingefallen

Eine 47-jährige Innsbruckerin wurde kürzlich Opfer von Internetbetrügern. Zwischen 13. Oktober und 3. Dezember überwies die Frau Geldbeträge in fünfstelliger Höhe, nachdem eine Videoplattform mit dem Versprechen gelockt hatte, hohe Gewinne durch Investitionen erwirtschaften zu können.

In der Folge wurde sie von einer unbekannten Täterschaft kontaktiert, die sie bei ihren Transaktionen vermeintlich unterstützten. Schließlich wurde sie angewiesen, ihren Finanzeinsatz zu erhöhen und Geld auf ein litauisches Konto zu überweisen. Die Ermittlungen sind am Laufen (TT.com).

