„Keine Stunde habe ich bereut“: Tiroler engagierte sich freiwillig

Der Tiroler Wolfgang Schmidt aus dem Außerfern erfüllte sich einen besonderen Wunsch: Er half ehrenamtlich bei verschiedenen Einrichtungen mit.

Innsbruck – Wenn Wolfgang Schmidt anpackt, dann mit vollem Einsatz. Der Außerferner Versorgungstechniker wünschte sich schon lange, sich sozial zu engagieren. Darum wandte er sich an die Caritas Tirol. Der Einsatzplan: vier Wochen in verschiedenen Einrichtungen mithelfen.

Seine erste Station war die Katharina-Stube, eine Innsbrucker Wärmestube für Obdachlose. „Man wird sofort gebraucht“, sagt Schmidt. Er half unter anderem beim Verteilen von Mahlzeiten. Doch er merkte auch, dass die Menschen ein offenes Ohr für ihre Sorgen suchten. Besonders in Erinnerung blieb ihm ein Spiele- und Kochnachmittag: „Da konnte man den Besucherinnen und Besuchern das Gefühl von menschlicher Wärme und Gemeinschaft schenken. Das hat mich sehr berührt.“

„Diese Motivation steckt an“