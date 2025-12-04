Neuer Gedenkort für NS-Lager Reichenau: Innsbruck baut an der Erinnerung

Bis Herbst 2026 soll der neue „Gedenkort Reichenau“ fertiggestellt sein – als würdige Erinnerung an die Opfer des NS-Lagerkomplexes, aber auch als wichtige Bildungsstätte. Die Arbeiten sind nun angelaufen, werden aber auf zwei Projektphasen aufgeteilt. Ein Überblick über Innsbrucks derzeit größtes Kulturprojekt.