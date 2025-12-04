Ludwig ist da! ORF-Sportreporterin freut sich über ihr erstes Kind
Mitte Oktober stand Veronika Kratochwil hochschwanger das letzte Mal bei der Sporthilfe-Gala mit dem Mikrofon in der Hand auf der Bühne. „Nochmal aufbrezeln. Nochmal Nervenkitzel. Nochmal voller Fokus aufs Moderieren. Nochmal in die Sportwelt eintauchen. Nochmal der Passion nachgehen. Nochmal pre-Show Gala Nacht des Sports“. Mit diesen Worten verabschiedete sich die ORF-Sportreporterin in den Mutterschutz.
Knapp zwei Monate später verkündete die 37-Jährige auf Instagram Baby-News. „1 Monat Ludwig ❤“, schrieb die Wienerin zu liebevollen Schnappschüssen gemeinsam mit ihrem kleinen Schatz.
Kratochwil, die beim ORF zuletzt unter anderem beim ÖFB-Nationalteam und den Olympischen Spielen in Paris als Reporterin fungierte, war vor ihrer TV-Laufbahn Spitzensportlerin. Als Wasserspringerin nahm sie etwa bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking teil. (TT.com)