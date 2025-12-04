Ludwig ist da! ORF-Sportreporterin freut sich über ihr erstes Kind

Mitte Oktober stand Veronika Kratochwil hochschwanger das letzte Mal bei der Sporthilfe-Gala mit dem Mikrofon in der Hand auf der Bühne. „Nochmal aufbrezeln. Nochmal Nervenkitzel. Nochmal voller Fokus aufs Moderieren. Nochmal in die Sportwelt eintauchen. Nochmal der Passion nachgehen. Nochmal pre-Show Gala Nacht des Sports“. Mit diesen Worten verabschiedete sich die ORF-Sportreporterin in den Mutterschutz.

Knapp zwei Monate später verkündete die 37-Jährige auf Instagram Baby-News. „1 Monat Ludwig ❤“, schrieb die Wienerin zu liebevollen Schnappschüssen gemeinsam mit ihrem kleinen Schatz.