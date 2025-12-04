„ Geht mir nahe"

Wie Alfons Wachter durch sein Engagement Kinder in Tansania unterstützt.

Besonders wichtig am heurigen Hauptprojekt ist mir, dass Kinder wieder zur Schule gehen können!" Dies sagt Alfons Wachter (66). Der pensionierte Bäcker- und Konditormeister aus Zams engagiert sich für die Tiroler Organisation Bruder und Schwester in Not (BSIN). Egal, ob es darum geht, eine Veranstaltung zu organisieren, Projektpartner:innen aus Bolivien Innsbruck zu zeigen oder andere Tiroler:innen für das Thema „Entwicklungszusammenarbeit" zu begeistern, er ist gerne mit dabei. Alfons Wachter hat für Bruder und Schwester in Not die Rolle eines Testimonials übernommen. Im Advent 2025 setzt er sich damit besonders für Bildung und Gesundheit von Kindern in Tansania ein.

Nordwest-Tansania: Holzsammeln statt Schule

In den Distrikten Karagwe und Kyerwa im Nordwesten Tansanias kochen viele Familien auf sogenannten Drei-Stein-Feuern. Der Rauch, den diese offenen Feuer im Haus erzeugt, verursacht Atemwegserkrankungen und das Holzsammeln nimmt jeden Tag viele Stunden in Anspruch. Traditionellerweise ist es die Aufgabe der Frauen und Kinder, das Brennmaterial in der waldarmen Gegend zusammenzutragen. Für Kinder heißt das oft, dass sie Holz sammeln, anstatt zur Schule zu gehen oder Hausübungen zu machen.

Paskazia Isdory mit ihrer Tochter und dem neuen Rocket-Ofen. © BSIN/CHEMA

Das Hauptprojekt 2025 ermöglicht Familien in Zusammenarbeit mit der lokalen Organisation CHEMA, energie- und zeitsparende Rocket-Öfen anzuschaffen: Diese brauchen weniger Holz, rauchen kaum und können sogar mit Briketts aus Reisschalen betrieben werden, einem natürlichen Abfallprodukt. Neben der gesundheitlichen Verbesserung ermöglichen sie den Kindern den Besuch der Schule.

„Das Projekt ist eine sinnvolle Lösung für die ganze Familie"

Mit dem Projekt verbindet Alfons Wachter auch eigene Erfahrungen:„Als ich noch ein Kind war, wurde unser Backofen in der Bäckerei mit Kohle aufgeheizt. Ich kann mich noch an die Anlieferung und das Tragen der schweren Kohlesäcke erinnern. ", erzählt er. „Als ehemaliger Bäckermeister geht mir unser heuriges Hauptprojekt sehr nahe, weil ich mir die Situation gut vorstellen kann. D er neue Ofen bedeutet eine sinnvolle Lösung für die ganze Familie. "

Wachter: „Erfolge gehen nur über Bildung"

„Ich unterstützt Bruder und Schwester in Not, weil ich weiß, dass mein Geld sich vermehrt und einen Hebeleffekt erzeugt, der immer weiter und weiter geht!" erklärt Alfons Wachter sein Engagement für die Tiroler Spendenorganisation. Bruder und Schwester in Not führt gemeinsam mit Partnerorganisationen vor Ort Projekte in Tansania, Uganda, El Salvador und Bolivien durch. Im Advent nimmt die Organisation immer ein Projekt in einem Land in den Fokus. Die meisten Projekte sind im ländlichen Raum angesiedelt und fokussieren den Erwerb von Wissen, z.B. im Bereich Landwirtschaft, Einkommensgenerierung sowie Menschen- bzw. Frauenrechte. „Alle Erfolge, die wir erzielen wollen, gehen nur über Bildung." so Wachter. Gerade deshalb ist ihm das heurige Hauptprojekt so wichtig.

Sicheres Spenden

Bruder und Schwester in Not trägt das Spendengütesiegel. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Bitte unterstützen auch Sie tansanische Familien. Bereits 20 Euro ermöglichen einer Familie die Anschaffung eines Rocket-Ofens. Mit 141 Euro finanzieren Sie ein Startpaket mit Ofen, Einschulung und nachhaltigen Briketts aus Reisschalen. Ein Ofen für die Eltern ermöglicht Bildung für die Kinder.

Spendenkonto: AT59 3600 0000 0066 8400