Urteil gefallen

Tod von „Friends“-Star Matthew Perry: So lange muss sein Arzt ins Gefängnis

Im Verfahren zum Tod des US-Schauspielers Matthew Perry durch die Droge Ketamin ist sein ehemaliger Arzt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil erging im US-Bundesstaat Kalifornien.

