Urteil gefallen
Tod von „Friends“-Star Matthew Perry: So lange muss sein Arzt ins Gefängnis
Im Verfahren zum Tod des US-Schauspielers Matthew Perry durch die Droge Ketamin ist sein ehemaliger Arzt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil erging im US-Bundesstaat Kalifornien.
Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.
