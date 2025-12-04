Frau am Großglockner erfroren: 36-jähriger Begleiter angeklagt

Dem Mann wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft habe er bei der Tour eine Reihe an Fehlern begangen. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Die Verhandlung findet am 19. Februar in Innsbruck statt.

Innsbruck – Gegen den Begleiter jener 33-jährigen Frau, die im Jänner knapp unterhalb des Gipfels des Großglockners erfroren ist, wird nun Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Donnerstagvormittag mit.

Das Paar aus Salzburg wollte am 18. Jänner den höchsten Berg Österreichs besteigen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-Jährigen nun vor, seine Freundin „schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert“ rund 50 Meter unterhalb des Gipfels zurückgelassen zu haben. Die Frau starb in der Nacht auf den 19. Jänner.

Der Angeklagte hat seine Freundin schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert zirka 50 m unterhalb des Gipfelkreuzes des Großglockner zurückgelassen. Staatsanwaltschaft Innsbruck

Der Mann sei im Gegensatz zu seiner Freundin sehr erfahren mit alpinen Hochtouren gewesen. Deshalb sei er als „verantwortlicher Führer der Tour“ anzusehen, so die Anklagebehörde. Sie wirft ihm eine lange Liste an Fehlern vor. Der Angeklagte sieht in einer schriftlichen Stellungnahme kein Fehlverhalten seinerseits. Bei der Verhandlung, die für den 19. Februar 2026 anberaumt wurde, drohen nun drei Jahre Haft. Für den 36-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Die Salzburger Bergsteiger wollten über den Stüdlgrat den Gipfel des Großglockners erreichen und über die Adlersruhe absteigen. © bergsteigen.com

Tourenplanung und Hilfeleistung im Visier

Nach der Einholung von gerichtsmedizinischen Gutachten, der Auswertung von Handys und Sportuhren, Bildern und Videos sowie der Begutachtung durch einen alpintechnischen Sachverständigen machte die Staatsanwaltschaft dem Alpinisten mehrere Fehler zum Vorwurf:

Der Angeklagte hat es unterlassen, rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit einen Notruf abzusetzen. Staatsanwaltschaft Innsbruck

So soll der 36-Jährige etwa nicht berücksichtigt haben, dass seine Freundin noch nie eine alpine Hochtour in dieser Länge absolviert hatte – und dies bei winterlichen Verhältnissen. Auch die Tourenwahl über den Stüdlgrat im Winter mitsamt eines rund zwei Stunden zu späten Starts wurde ihm vorgeworfen. Zudem habe er nicht mit einem Notfall gerechnet und keine ausreichende Biwak-Notausrüstung dabei gehabt.

Auch als der Mann die Frau um 2.00 Uhr zurückgelassen hatte, um Hilfe zu holen, soll er sie nicht an einen windgeschützten Platz gebracht und keinen Biwaksack oder Alu-Rettungsdecken verwendet haben. Die Sportlerin selbst habe ebenfalls für eine derartige Tour keine „geeignete Ausrüstung“ gehabt: Sie war mit einem Splitboard und Snowboard-Softboots aufgestiegen.

Die Bergretter bei der körperlich und psychisch herausfordernden Bergung der erfrorenen Frau. © bergrettung kals

Keinen Notruf abgesetzt

Laut Anklagebehörde hätte das Bergsteiger-Duo zudem früher umkehren müssen. Bei den herrschenden Verhältnissen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 74 km/h und Temperaturen von minus acht Grad – die sich bei der Kombination wie minus 20 anfühlen – hätten sie „spätestens am sogenannten ,Frühstücksplatzl‘ umkehren müssen“.

Er hat sein Telefon auf lautlos gestellt und verstaut und daher weitere Anrufe der Alpinpolizei nicht mehr entgegengenommen. Staatsanwaltschaft Innsbruck

Der 36-Jährige habe auch keinen Notruf abgesetzt, als es dunkel wurde. Als ein Hubschrauber gegen 22.50 Uhr nach den beiden suchte und sie überflog, habe der Mann ebenfalls keine Notsignale abgegeben. Die Alpinpolizei versuchte mehrmals, ihn zu erreichen. Erst gegen 00.35 Uhr sei ein „unklares“ Gespräch zustande gekommen, der Angeklagte soll sein Handy auf lautlos gestellt und verstaut haben. Um 3.30 Uhr habe der Mann schließlich die Rettungskräfte verständigt, nachdem er die Salzburgerin unterhalb des Gipfels allein gelassen hatte.

Bergrettung fand Frau am nächsten Tag tot auf

Die beiden Bergsteiger waren am 18. Jänner von Kals zu der folgenschweren Glockner-Besteigung auf 3798 Metern Seehöhe aufgebrochen. Die Tour sollte über den Stüdlgrat zum Großglockner und dann über den Kleinglockner bzw. über die Adlersruhe zurück zum Ausgangspunkt führen. Die beiden sollen indes laut Polizei aufgrund „konditioneller und technischer Schwierigkeiten“ nur langsam vorangekommen sein, hatte es geheißen.

Als die Frau zu erschöpft war, um weiterzugehen, machte sich der 36-Jährige auf den Weg zur geschlossenen Erzherzog-Johann-Hütte (Adlersruhe), um Hilfe zu holen. Die alarmierte Bergrettung Kals und Alpinpolizisten machten sich schließlich in der Nacht zu Fuß auf den Weg. Eine Hubschrauberbergung konnte bei Tagesanbruch aufgrund des starken Windes nicht durchgeführt werden. Kurz nach 10 Uhr erreichten die Bergretter die 33-Jährige und fanden sie nur noch tot vor. (TT.com, APA)