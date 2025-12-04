Frau am Großglockner erfroren: 39-jähriger Begleiter angeklagt

Dem Mann wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft habe er bei der Tour eine Reihe an Fehlern begangen. Die Verhandlung findet am 19. Februar in Innsbruck statt.

Innsbruck – Gegen den Begleiter jener 33-jährigen Frau, die im Jänner knapp unterhalb des Gipfels des Großglockners erfroren ist, wird nun Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Donnerstagvormittag mit.

Das Paar wollte am 18. Jänner den höchsten Berg Österreichs besteigen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen nun vor, seine Freundin „schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert“ rund 50 Meter unterhalb des Gipfels zurückgelassen zu haben. Die Frau starb in der Nacht auf den 19. Jänner.

Der Mann sei im Gegensatz zu seiner Freundin sehr erfahren mit alpinen Hochtouren gewesen. Deshalb sei er als „verantwortlicher Führer der Tour“ anzusehen, so die Anklagebehörde. Sie wirft ihm eine lange Liste an Fehlern vor. Der Angeklagte sieht in einer schriftlichen Stellungnahme kein Fehlverhalten seinerseits. Bei der Verhandlung, die für den 19. Februar 2026 anberaumt wurde, drohen nun drei Jahre Haft. Für den 39-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Tourenplanung und Hilfeleistung im Visier

Nach der Einholung von gerichtsmedizinischen Gutachten, der Auswertung von Handys und Sportuhren, Bildern und Videos sowie der Begutachtung durch einen alpintechnischen Sachverständigen machte die Staatsanwaltschaft dem Alpinisten mehrere Fehler zum Vorwurf:

So soll der 39-Jährige etwa nicht berücksichtigt haben, dass seine Freundin noch nie eine alpine Hochtour in dieser Länge absolviert hatte – und dies bei winterlichen Verhältnissen. Auch die Tourenwahl über den Stüdlgrat im Winter mitsamt eines rund zwei Stunden zu späten Starts wurde ihm vorgeworfen. Zudem habe er nicht mit einem Notfall gerechnet und keine ausreichende Biwak-Notausrüstung dabei gehabt. Auch als er die Frau um 2 Uhr früh zurückgelassen hatte, um Hilfe zu holen, soll er sie nicht an einen windgeschützten Platz gebracht und keinen Biwaksack oder Alu-Rettungsdecken verwendet haben.

Keinen Notruf abgesetzt

Laut Anklagebehörde hätte das Bergsteiger-Duo zudem früher umkehren müssen. Bei den herrschenden Verhältnissen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 74 km/h und Temperaturen von minus acht Grad hätten sie „spätestens am sogenannten ,Frühstücksplatzl‘ umkehren müssen“.