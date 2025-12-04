Mediengipfel in Seefeld gestartet: Spannende Diskussionen live auf TT.com

Drei spannende Events auf dem Europäischen Mediengipfel in Seefeld werden im Livestream auf TT.com übertragen.

Seefeld – Unter dem Motto „Mehr Freiheit wagen – Europa zwischen Aufbruch und Rückschritt“ findet der Europäische Mediengipfel nach 16 Jahren in Lech heuer erstmals in Seefeld in Tirol statt. Der Startschuss fiel am Donnerstag.

Bis Samstag werden dort aktuelle Entwicklungen und Perspektiven für Europa diskutiert. Mit dabei sind zahlreiche Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.

Livestreams auf tt.com

Drei spannende Diskussionsrunden werden auf TT.com im Livestream übertragen. Am Freitag um 14.30 Uhr führen bei Krieg und Frieden: Welt in Eskalation – Europa in Unsicherheit Ex-BILD-Chefredakteur Kai Diekman und APA-Chefredakteurin Maria Scholl ein Gespräch mit der Geschäftsführerin der Atlantik Brücke in Berlin und ehemaligen Beraterin im US-Finanzministerium Julia Friedlander, dem Tiroler Russland-Experten Gerhard Mangott und der Professorin für American Political Thought and Culture der Uni St. Gallen Claudia Brühwiler.

Am Samstag wird ab 9.45 Uhr Europa und das Wettrennen im All mit Markus Spillmann, dem ehemaligen Chefredakteur der NZZ und ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher übertragen.