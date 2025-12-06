Mediengipfel in Seefeld live: ESA-Chef Aschbacher über das Wettrennen im All

Drei spannende Events auf dem Europäischen Mediengipfel in Seefeld werden im Livestream auf TT.com übertragen.

Seefeld – Unter dem Motto „Mehr Freiheit wagen – Europa zwischen Aufbruch und Rückschritt“ findet der Europäische Mediengipfel nach 16 Jahren in Lech heuer erstmals in Seefeld in Tirol statt. Der Startschuss fiel am Donnerstag.

Bis Samstag werden dort aktuelle Entwicklungen und Perspektiven für Europa diskutiert. Mit dabei sind zahlreiche Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.

Zum Programm ➡️ mediengipfel.at

📽️ Video | Der Mediengipfel im Livestream

Spannende Diskussionsrunden werden dabei auch auf TT.com im Livestream übertragen.

Am Samstag wird ab 9.45 Uhr Europa und das Wettrennen im All mit Markus Spillmann, dem ehemaligen Chefredakteur der NZZ und ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher übertragen.