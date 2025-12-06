Mediengipfel in Seefeld live: Köhlmeier und Liessmann über Europa-Mythos und Zukunft

Spannende Events auf dem Europäischen Mediengipfel in Seefeld werden im Livestream auf TT.com übertragen.

Seefeld – Unter dem Motto „Mehr Freiheit wagen – Europa zwischen Aufbruch und Rückschritt“ findet der Europäische Mediengipfel nach 16 Jahren in Lech heuer erstmals in Seefeld in Tirol statt. Der Startschuss fiel am Donnerstag.

Bis Samstag werden dort aktuelle Entwicklungen und Perspektiven für Europa diskutiert. Mit dabei sind zahlreiche Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Spannende Diskussionsrunden werden dabei auch auf TT.com im Livestream übertragen.

Zum Programm ➡️ mediengipfel.at

📽️ Video | Der Mediengipfel im Livestream

Ab 11 Uhr bildet das Matinée mit Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann den Abschluss des Mediengipfels mit einer mythologisch-philosophischen Europareise der anderen Art. (TT.com)