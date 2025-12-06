Mediengipfel in Seefeld: Vom Wettrennen im All über den Mythos Europa

Spannende Events auf dem Europäischen Mediengipfel in Seefeld wurden im Livestream auf TT.com übertragen.

Seefeld – Unter dem Motto „Mehr Freiheit wagen – Europa zwischen Aufbruch und Rückschritt“ fand der Europäische Mediengipfel nach 16 Jahren in Lech heuer erstmals in Seefeld in Tirol statt. Der Startschuss fiel am Donnerstag.

Bis Samstag diskutierten dort aktuelle Entwicklungen und Perspektiven für Europa diskutiert. Mit dabei waren zahlreiche Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Spannende Diskussionsrunden wurden dabei auch auf TT.com im Livestream übertragen.

📽️ Der Mediengipfel am Samstag im Videostream

Am Samstag bildete das Matinée mit Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann den Abschluss des Mediengipfels mit einer mythologisch-philosophischen Europareise der anderen Art.

Zuvor sprach der Tiroler ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher über Europa und das Wettrennen im All.