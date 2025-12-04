TT-Auktion: Die Schnäppchenjagd ist beendet

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten hat es zwischen 23. November und 3. Dezember bei der großen Online-Auktion der Tiroler Tageszeitung geheißen. Über 1.900 Schnäppchenjäger haben versucht, die vielfältigen Produkte und Gutscheine zu ersteigern.

Denn die Preise waren um bis zu 50 Prozent günstiger als die Verkaufspreise. Insgesamt wurden über 5.200 Artikel im Gesamtwert von mehr als 3,6 Millionen Euro exakt 7.741 Gebote abgegeben.