ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
TT-Auktion: Die Schnäppchenjagd ist beendet
© TT-Auktion
Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten hat es zwischen 23. November und 3. Dezember bei der großen Online-Auktion der Tiroler Tageszeitung geheißen. Über 1.900 Schnäppchenjäger haben versucht, die vielfältigen Produkte und Gutscheine zu ersteigern.
Denn die Preise waren um bis zu 50 Prozent günstiger als die Verkaufspreise. Insgesamt wurden über 5.200 Artikel im Gesamtwert von mehr als 3,6 Millionen Euro exakt 7.741 Gebote abgegeben.
Die 23. TT-Auktion war ein großer Erfolg. Wer sie heuer verpasst hat, kann sich schon aufs nächste Jahr freuen. Dann heißt es wieder im November 2026 bei der 24. Online-Auktion der Tiroler Tageszeitung zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten.