Der Nikolaus kommt und die Fäaschtbänkler rocken St. Anton: Das ist los in Tirol

„Lasst uns froh und munter sein...“ heißt es dieses Wochenende, wenn Nikolaus und Tuifl durch ganz Tirol ziehen. Munter geht es auch abseits davon zu. St. Anton eröffnet die Skisaison und die Schweizer Fäaschtbänkler schauen zur Eröffnung vorbei. In Innsbruck wird es mit Buntspecht und Shanti Powa nicht weniger musikalisch. Daneben wird es kreativ beim Kunst- und Designmarkt und lustig mit Gabriel Castañeda in Fügen.