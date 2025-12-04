Vorfreude bei den ÖSV-Stars auf den Biathlon Weltcup in Hochfilzen

In Hochfilzen sind die Vorbereitungsarbeiten für den Biathlon Weltcup nahezu abgeschlossen. Lisa Hauser, Anna Gandler und Co. fiebern ihrem Heimweltcup am kommenden Wochenende bereits entgegen.

Für das ÖSV-Biathlonteam hat die Weltcupsaison im schwedischen Östersund bereits Fahrt aufgenommen. In der kommenden Woche geht es für die Loipenjäger vom hohen Norden direkt nach Hochfilzen, wo von 12. bis 14. Dezember die zweite Weltcupstation auf dem Programm steht. Die Vorbereitungsarbeiten rund um das top-moderne Stadion sind praktisch abgeschlossen und die Strecke präsentiert sich bereits in nahezu rennfertigem Zustand. Die Vorfreude auf den Heimweltcup ist bei Lisa Hauser, Anna Gandler, Patrick Jakob und Co. bereits sehr groß.

Alles geben

„Der Heimweltcup ist immer ein besonderes Highlight und motiviert noch mal zusätzlich. Wir werden alles geben, um spannende Rennen zu zeigen und möglichst gute Resultate zu erzielen “, so Lisa Hauser, die bereits in ihre 14. Weltcup-Saison startet. Der Sprint der Herren läutet am Freitagmittag (12. Dezember) das Rennwochenende ein, ehe am Nachmittag die Frauen auf die Sprintstrecke gehen.

„Die Sprintrennen sind gleich doppelt wichtig, denn das Ergebnis ist zugleich Startplatz und Zeitabstand für die Verfolgungsrennen und nur die besten 60 kommen weiter. Es ist also gleich von Beginn an pure Spannung geboten“, verspricht der Pillerseetaler Patrick Jakob.

Am Samstag (13. Dezember) stehen die Verfolgung der Herren sowie die Staffel der Frauen auf dem Programm. Zum Abschluss am Sonntag (14. Dezember) erwartet die Zuschauer das Staffelrennen der Herren und die Verfolgung der Frauen.

Die Siegerehrungen finden direkt im Anschluss an die Rennen im Stadion statt. Für die Fans ist aber nicht nur während der Rennen Top-Stimmung garantiert. Rund um die Rennen wartet an den Wettkampftagen bereits ab 9 Uhr in der Fanzone wieder ein umfangreiches Angebot mit DJ Sound und den kulinarischen Spezialitäten der Foodtrucks.

Erlebnisreiches Programm

Freitag und Samstag geht das Biathlon-Fest bei den offiziellen Partys im Kulturhaus Hochfilzen und weiteren Locations im Pillerseetal in die Verlängerung. Auf der Bühne stehen unter anderem Ross Antony, Petra Frey und CARO, das Helene Fischer Tribute sowie die Jungen Zillertaler und Jabberwalky. Der Eintritt zu den Abendveranstaltungen ist kostenlos und mit dem Pillerseetal-Shuttle ist jede Location leicht erreichbar.

Kostenlose Anreise

Für eine kostenfreie An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann sich jeder Besucher des Weltcups Hochfilzen ein Ticket buchen. Dieses Ticket gilt als Fahrschein für die tirolweite An- und Abreise zur Veranstaltung mit allen VVT-Nahverkehrsverbindungen (ausgenommen Kernzone Innsbruck, ÖBB IC, ÖBB EC, ÖBB Railjet und WESTbahn).

Zudem gibt es eine kostenlose Shuttlebusverbindungen zwischen Saalfelden und Hochfilzen sowie im gesamten Pillerseetal.