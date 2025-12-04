Jahrestag im Kunstraum Leibl: Gefeiert wird mit neuer Ausstellung „Farbräume“

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, feiert der Kunstraum Leibl in Lienz seinen ersten Geburtstag. Besucher erwartet ab 19 Uhr die Vernissage zur neuen Ausstellung „Farbräume“ mit Werken von Marlies Wagner, Su Sigmund und Lubomir Hnatovic.

Lienz – Vor einem Jahr eröffnete der Kunstraum Leibl mit der Schau „Different Perception“. Die damaligen Aussteller kehren nun zur Geburtstags-Vernissage zurück. Galerist Stefan Leibetseder feiert mit ihnen das Jubiläum des Kunstraums.

Marlies Wagner lebt und arbeitet in Maria Saal. Ihre Kunst beschreibt Kunsthistorikerin Dr. Bianca Kos als schwerelose Wunderwelt. Sie mache staunen und bleibe rätselhaft. Ihre Botschaft sei jedoch klar: Wirkliche Kunst bleibe unfassbar.

Die gebürtige Salzburgerin Su Sigmund lebt in Wien. Sie kreiert sowohl abstrakte als auch figurative Kunstwerke. Ihre Vielseitigkeit erlaubt ihr, emotionale und konzeptionelle Themen zu verarbeiten. Sigmund verbindet in ihrem Stil Theaterästhetik mit bildender Kunst. Sie lässt Erfahrungen aus Bühnen- und Kostümdesign in ihre Malerei einfließen. Zudem arbeitet sie an Theater- und Opernproduktionen. Zuletzt hatte sie eine Premiere mit „Alice im Wonderland“ am Musiktheater an der Wien.

Lubomir Hnatovic lebt und arbeitet ebenfalls in Wien. Er widmet sich in seinen Werken Körpern und Landschaften. Diese malt er in mystisch-tiefgründiger Unschärfe und gedämpft-strahlenden Farben. Seine Bilder laden Betrachter zur intensiven Auseinandersetzung ein. Sie bieten Raum für persönliche Entdeckungen.

Die Ausstellung kann bis 7. Dezember 2025 gegen Voranmeldung jederzeit besichtigt werden. Eintritt frei.

Kunstraum Leibl

Michaelsgasse 22