In Justizanstalt gebracht
Drogen, Geld und sich selbst im Keller versteckt: 32-Jähriger in Innsbruck festgenommen
Innsbruck – Weil er sich rechtswidrig im Keller eines Hauses aufhielt, wurde ein 32-Jähriger am Dienstagabend in Innsbruck festgenommen. Wie die Polizei berichtet, wurden bei einer Durchsuchung des Mannes mehr als 100 Gramm Kokain in dem Keller gefunden, zudem wurden mehr als 1000 Euro Bargeld sichergestellt.
Bei der Vernehmung gab der Marokkaner an, dass er sich und die sichergestellten Gegenstände im Keller verstecken wollte. Der 32-Jährige wurde am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. (TT.com)