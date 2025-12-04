Drogen, Geld und sich selbst im Keller versteckt: 32-Jähriger in Innsbruck festgenommen

Innsbruck – Weil er sich rechtswidrig im Keller eines Hauses aufhielt, wurde ein 32-Jähriger am Dienstagabend in Innsbruck festgenommen. Wie die Polizei berichtet, wurden bei einer Durchsuchung des Mannes mehr als 100 Gramm Kokain in dem Keller gefunden, zudem wurden mehr als 1000 Euro Bargeld sichergestellt.