Falsche Investments und gefälschter Anwalt: 55-Jähriger aus Kufstein verlor über 100.000 Euro

Kufstein – Im Juni diesen Jahres wurde ein 55-jähriger Österreicher aus Kufstein durch einen Beitrag auf einer Social-Media-Plattform auf vermeintliche Aktieninvestments aufmerksam. Der Mann gab dort seine Telefonnummer an und wurde daraufhin in mehrere Messenger-Gruppen aufgenommen. Durch geschickte Täuschung und überzeugende Versprechen auf schnelles Geld investierte der 55-Jährige in den darauffolgenden vier Monaten über 100.000 Euro auf verschiedene ausländische Konten.

Als er schließlich keinen Zugriff mehr auf die Investments hatte, suchte er im Internet nach einem Rechtsanwalt aus Tschechien, der ihm bei der Rückholung seines Geldes helfen sollte. Trotz einer vereinbarten Provision forderte der Anwalt weitere Geldüberweisungen. Der 55-Jährige tätigte laut Polizei daraufhin drei weitere Überweisungen von insgesamt über 10.000 Euro. Als der Mann merkte, dass er einem Betrüger aufsaß, meldete er sich bei der Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)