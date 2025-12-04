Peter Niedertscheider: Die Zeit in Stein – Mosaik-Ausstellung in Hopfgarten

Seit 29. November läuft in der Galerie in der Mitte in Hopfgarten i. D. eine besondere Ausstellung. Steinbildhauer Peter Niedertscheider aus Lienz zeigt dort seine Mosaikarbeiten. Im Mittelpunkt seiner Werke steht das vielschichtige Thema „Zeit“.

Hopfgarten – Niedertscheider widmet sich dem Thema „Zeit“. Er beleuchtet, wie diese Dimension in seinen Mosaiken zusammenläuft. Die uralte Technik der Mosaike überdauert oft Jahrhunderte. Gleichzeitig erfordert die Bearbeitung von Stein viel Zeit. Niedertscheiders Arbeitsweise ist von Ruhe und Ernsthaftigkeit geprägt. Er widmet sich einer Technik jeweils an die zehn Jahre.

Vergänglichkeit und Erinnerung prägen seinen Werkzyklus „Der andere Hof“. Dort finden sich Schattenbilder schaukelnder Kinder. Das Schwingen in luftigen Höhen symbolisiert kindliche Unbeschwertheit. Es verweist auf das Verblassen in zeitlicher Distanz.

Im Mosaik bewegt sich Niedertscheider zwischen Bildhauerei und Malerei. Er nutzt lineare Anordnungen für Umrisslinien und Verdichtungen. Natursteine ergeben eine gedämpfte, erdige Farbigkeit. Er verwendet Reste aus Steinmetzbetrieben. Diese bricht er in Handarbeit zu würfelförmigen Steinchen. Unterschiedliche Bruchflächen schaffen eine reliefhafte Oberfläche. Das einfallende Licht wirkt darauf differenziert.

Peter Niedertscheider wurde 1972 in Lienz geboren. Er besuchte die Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Dort war er in den Meisterklassen von Alfred Hrdlicka und Brigitte Kowanz. Seit 2003 betreibt er ein Atelier in Lienz.

Galerie in der Mitte, Hopfgartner Dorfplatz