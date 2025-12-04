In einem Wurzelstock: Neue Radweg-Krippe in Osttirol feierlich gesegnet

Am ersten Adventsonntag wurde eine besondere Weihnachtskrippe am Radweg zwischen Lienz und Nußdorf/Debant feierlich gesegnet. Drei engagierte Bastler erschufen das kleine Meisterwerk in einem Wurzelstock, um Radfahrern und Fußgängern die Adventzeit zu verschönern.

Lienz – Ein markanter Wurzelstock am Radweg inspirierte Herbert Berger zu dem Projekt. Sein Freund Josef Strasser vom Krippenbau Verein Lienz unterstützte ihn. Gemeinsam entstand die Idee, in der Wurzel eine Krippe zu errichten. Sie wollten Passanten das Weihnachtsgefühl näherbringen.

Berger, selbst Mitglied des Krippenvereins Nußdorf/Debant, betonierte eine Basisplatte in die Wurzelhöhle. Josef Strasser und seine Gattin Claudia Strasser bereiteten eine Rückenfront vor. Diese wurde anschließend passgenau in den Wurzelstock eingearbeitet.

Groß und Klein freuen sich über die neue Krippe in der Wartschensiedlung. © Brunner-Images.at