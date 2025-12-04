Krankenhäuser als Folterzentren: Neue Dokumente zeugen vom Grauen des Assad-Regimes

Zehntausende Fotos zeigen Leichen syrischer Häftlinge mit Folterspuren. Auch Minderjährige und ein Baby sind unter den Opfern.

Berlin – Ein neu aufgetauchter Datensatz mit mehr als 70.000 Fotos dokumentiert nach Recherchen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) schwerste Menschenrechtsverletzungen in syrischen Gefängnissen unter dem gestürzten Regime von Langzeitherrscher Bashar al-Assad. Die Bilder zeigen demnach 10.212 tote syrische Häftlinge, überwiegend Männer, aber auch Frauen, Minderjährige und mindestens ein Baby. Der überwiegende Teil der Leichname weise Zeichen von Unterernährung und Spuren massiver Gewalt auf, die Experten als Folgen systematischer Folter interpretierten, berichtet der NDR. Mehr als die Hälfte der Leichen eines repräsentativen Auszugs der Bilder habe Anzeichen von Verletzungen im Gesicht, am Kopf oder Nacken. Viele hätten Verbrennungen und Prellungen.

Folter in Krankenhäusern

Der Datensatz wurde nach NDR-Angaben von einem ehemaligen Militärangehörigen über Mittelsmänner weitergegeben. Er sei Chef in der Abteilung zur Beweissicherung der Militärpolizei in Damaskus gewesen. Zumeist seien die Bilder zwischen 2015 und 2024 aufgenommen worden. Auch Tausende Seiten vertraulicher Dokumente syrischer Geheimdienste gehörten zu dem „Damascus Dossier“ genannten Datensatz.

Recherchen zeigen dem Bericht zufolge, dass Militärkrankenhäuser bei der Repression eine wichtige Rolle gespielt haben. So hätten Ärzte aus dem Harasta-Militärkrankenhaus in Damaskus Totenscheine von Häftlingen abgezeichnet und unabhängig von der eigentlichen Todesursache standardmäßig „Herzstillstand“ vermerkt. Überlebende Häftlinge berichteten von einer eigenen Folteretage in dem Krankenhaus. Früher in dem Krankenhaus beschäftigte Ärzte sollen heute in Deutschland praktizieren. Der NDR teilte das ihm zugespielte Material mit WDR, Süddeutscher Zeitung und dem International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) sowie zahlreichen internationalen Medienpartnern.

Bashar al-Assad herrschte fast ein Vierteljahrhundert in Syrien, bis er am 8. Dezember 2024 von Kämpfern der islamistischen Miliz HTS und verbündeten Verbänden gestürzt wurde und nach Moskau floh.