Schwierige Bergung
Hubschrauber in Norditalien abgestürzt: Ein Toter, drei Verletzte
Der Hubschrauber wurde bei dem Absturz völlig zerstört.
© Vigili del Fuoco
Ein Arbeiter (29) starb, zwei Kollegen und der Pilot überlebten. Die Unglücksursache wird ermittelt.
