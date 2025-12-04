Schwierige Bergung

Hubschrauber in Norditalien abgestürzt: Ein Toter, drei Verletzte

Der Hubschrauber wurde bei dem Absturz völlig zerstört.
© Vigili del Fuoco

Ein Arbeiter (29) starb, zwei Kollegen und der Pilot überlebten. Die Unglücksursache wird ermittelt.