Mayrhofens Skibusse fahren jetzt mit Öko-Diesel
Pünktlich zum Start der Wintersaison setzen Der TVB Mayrhofen-Hippach und die Mayrhofner Bergbahnen auf klimafreundlichere Mobilität. Nahezu die gesamte Skibusflotte fährt ab sofort mit HVO-Diesel. Dies reduziert den CO₂-Ausstoß um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Diesel.
Von 19 Skibussen verkehren künftig 18 Fahrzeuge mit HVO-Diesel. Ein Bus fährt bereits vollelektrisch. Damit reduzieren die Verantwortlichen die Emissionen im täglichen Mobilitätsbetrieb der Wintersaison. Bestehende Infrastruktur wird so ressourcenschonender betrieben.
HVO-Diesel ist ein synthetischer Kraftstoff. Er wird aus pflanzlichen Ölen oder tierischen Fetten hergestellt. Durch Hydrierung entstehen Kohlenwasserstoffe. Diese verbrennen sauber und sind nahezu schwefel- und sauerstofffrei. Der Kraftstoff kann ohne Umrüstung in bestehenden Dieselmotoren eingesetzt werden.
Weniger Individualverkehr durch Skibusse
Die Umstellung des Skibusbetriebs auf HVO-Diesel ist Teil einer langfristigen Strategie für umweltbewusste Mobilität. Josef Reiter, Vorstand der Mayrhofner Bergbahnen, betont die Bedeutung der Maßnahme: „Die Umstellung der Skibusse auf HVO im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprozesses war für uns ein wichtiger Baustein, um auch in der Übergangsphase auf E-Busse bereits eine wesentliche CO²-Reduktion zu erreichen. Mit unserem Skibussystem tragen wir gemeinsam mit dem Tourismusverband Mayrhofen zur Verkehrsvermeidung in der Region bei.“
Die Tourismusdestination bietet ein gut ausgebautes Skibusnetz. Es ist für Gäste kostenlos nutzbar. Dieses System ermöglicht Wintersportlern klimafreundliche Fahrten innerhalb der Region und zu den Bergbahnen. Künftig weisen sichtbare Hinweise auf den Fahrzeugen auf den Einsatz von HVO-Diesel hin.