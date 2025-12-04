Mayrhofens Skibusse fahren jetzt mit Öko-Diesel

Pünktlich zum Start der Wintersaison setzen Der TVB Mayrhofen-Hippach und die Mayrhofner Bergbahnen auf klimafreundlichere Mobilität. Nahezu die gesamte Skibusflotte fährt ab sofort mit HVO-Diesel. Dies reduziert den CO₂-Ausstoß um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Diesel.

Von 19 Skibussen verkehren künftig 18 Fahrzeuge mit HVO-Diesel. Ein Bus fährt bereits vollelektrisch. Damit reduzieren die Verantwortlichen die Emissionen im täglichen Mobilitätsbetrieb der Wintersaison. Bestehende Infrastruktur wird so ressourcenschonender betrieben.

HVO-Diesel ist ein synthetischer Kraftstoff. Er wird aus pflanzlichen Ölen oder tierischen Fetten hergestellt. Durch Hydrierung entstehen Kohlenwasserstoffe. Diese verbrennen sauber und sind nahezu schwefel- und sauerstofffrei. Der Kraftstoff kann ohne Umrüstung in bestehenden Dieselmotoren eingesetzt werden.

Weniger Individualverkehr durch Skibusse

Die Umstellung des Skibusbetriebs auf HVO-Diesel ist Teil einer langfristigen Strategie für umweltbewusste Mobilität. Josef Reiter, Vorstand der Mayrhofner Bergbahnen, betont die Bedeutung der Maßnahme: „Die Umstellung der Skibusse auf HVO im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprozesses war für uns ein wichtiger Baustein, um auch in der Übergangsphase auf E-Busse bereits eine wesentliche CO²-Reduktion zu erreichen. Mit unserem Skibussystem tragen wir gemeinsam mit dem Tourismusverband Mayrhofen zur Verkehrsvermeidung in der Region bei.“