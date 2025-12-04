Megaprojekt fertiggestellt
Arbeiten am Bahnhof Fritzens-Wattens abgeschlossen: So geht es mit dem REX weiter
Sichtlich stolz nahmen Bürgermeister Markus Freimüller (Fritzens), Judith Engel (ÖBB-Infrastruktur AG), Landesrat René Zumtobel und Bürgermeister Lukas Schmied (Wattens; v. l.) am Donnerstag den neuen Bahnhof in Augenschein.
© ÖBB/Gasser-Mair
Nach über zwei Jahren sind die Hauptbauarbeiten am Bahnhof Fritzens-Wattens abgeschlossen. Mit Parkdeck, Fuß-/Radbrücke und neu gestaltetem Vorplatz spielt die neue „Drehscheibe“ alle Stückln. Und auch fahrplantechnisch gibt es Licht am Ende des Eisenbahntunnels.