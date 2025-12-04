Arbeiten am Bahnhof Fritzens-Wattens abgeschlossen: So geht es mit dem REX weiter

Nach über zwei Jahren sind die Hauptbauarbeiten am Bahnhof Fritzens-Wattens abgeschlossen. Mit Parkdeck, Fuß-/Radbrücke und neu gestaltetem Vorplatz spielt die neue „Drehscheibe“ alle Stückln. Und auch fahrplantechnisch gibt es Licht am Ende des Eisenbahntunnels.