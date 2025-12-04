Theaterverein Stumm: Wenn der Himmel warten muss

Am 10. Jänner findet die Premiere des Stücks „Da° Himmel wartet nit!“ im Theatersaal des Hotel Tipotsch statt. Der bietet himmlischen Turbulenzen und irdischen Verwicklungen die passende Bühne.

Das Stück stammt aus der Feder von Schebele & Kolb. Es verspricht dem Publikum eine packende Geschichte. Im Mittelpunkt steht der Polizeibeamte Stelzl. Er hat eine ungewöhnliche Aufgabe zu erfüllen. Bevor er selbst in den Himmel darf, soll er seinen verstorbenen Schulkollegen Bömmerl auf der Erde abholen.

Doch im Hause Bömmerl überschlagen sich die Ereignisse. Stelzls himmlische Mission wird dadurch erheblich erschwert. Die Proben des Theatervereins Stumm sind bereits in vollem Gange. Das Ensemble arbeitet intensiv an der Umsetzung der Komödie.

Mehrere Vorstellungen im Jänner

Die Premiere findet am Samstag, den 10. Jänner 2026, um 20:15 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind für den 12., 15., 19., 22., 26. und 29. Jänner angesetzt. Auch im März sind noch weitere Aufführungen geplant.