Erstes Update von Aznoh
Schwerer Sturz kurz vor Ende überschattete Sieg von Odermatt in Beaver Creek
Marco Odermatt präsentierte sich erneut in bestechender Form.
© GEPA pictures/ Greg M. Cooper
Die erste Saisonabfahrt der Ski-Herren in Beaver Creek wurde zur Beute von Marco Odermatt. Auf der Raubvogelpiste zeigte der Schweizer seine ganze Klasse. Österreichs Ski-Herren gingen leer aus. Der Slowene Rok Aznoh verlor bei seinem schweren Sturz den Helm und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden.